Über Twitter hatte Lance Armstrong einst ein Bild verbreitet, dass ihn vor den Gelben Trikots der Tour in seinem Wohnzimmer zeigte: "Just hanging" hatte er dazu geschrieben. "Ich hänge einfach nur rum": Alles, was Ermittler und Staatsanwälte in der echten Welt herausfanden, konnte sein Selbstbild nicht erschüttern. Armstrong-Darsteller Ben Foster zeichnet den Radsport-Narziss mit feinen Nuancen und macht ihn dadurch sehr menschlich.

Fotoquelle: ZDF / Studiocanal/Larry Horricks