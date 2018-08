Comic-Heldin

Ihr Cousin hatte schon so einige Filme, jetzt darf sie auch endlich ran: Supergirl bekommt ihr eigenes Kino-Abenteuer. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, entwickeln Warner Bros. und DC aktuell ein Projekt rund um die weibliche Exilantin des Planeten Krypton. Viel sei noch nicht bekannt, so das Magazin, außer dass Autor Oren Uziel ("22 Jump Street") bereits an einem Drehbuch arbeite. Weder Produzent noch Hauptdarstellerin stünden bisher fest.

In der TV-Serie "Supergirl", die aktuell beim deutschen Spartensender Sixx läuft, spielt Melissa Benoist die junge Frau mit den Superkräften – dass sie aber die Rolle auch im Kinofilm übernehmen wird, gilt als unwahrscheinlich, da das DC-Universum der Kinofilme unabhängig von dem der TV-Serien ist. Ein Auftritt von Henry Cavill als Superman sehen Fans dagegen als wahrscheinlicher, erwartete die Branche doch eigentlich eine Fortsetzung zu "Man of Steel". Um Superman eine neue Seite zeigen zu lassen, soll dieser womöglich zunächst in einer Nebenrolle bei "Supergirl" zu sehen sein und dort zunächst einmal weniger düster etabliert werden. Erst dann wird er ein weiteres eigenes Abenteuer bekommen.

Einen ersten "Supergirl"-Film gab es bereits 1984: Helen Slater verkörperte damals die Heldin – der Film wurde allerdings zum Flop an den Kinokassen.

