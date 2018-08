| Weitere Bewohner gehandelt

Wie die "Bild" am Dienstag berichtet, zieht es Silvia Wollny in den Big-Brother-Container. Der 53-jährigen Neusserin sollte der Verzicht auf Privatsphäre leicht fallen. Immerhin hat sie elf Kinder und lässt sich bei ihrem Alltag als Mutter einer Großfamilie für "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" regelmäßig für RTL2 von den Kameras begleiten, Rosenkrieg mit Ex-Mann Dieter und einige Skandale inklusive.

Neben Silvia Wollny bringt die "Bild" auch Chetrin Schulze als Bewohnerin bei "Promi Biig Brother" ins Spiel. Die 25-Jährige ist aus der Sendung "Love Island", wie die "Die Wollnys" ein RTL2-Format, "bekannt".

Wer sind die weiteren Bewohner bei "Promi Big Brother"?

Offiziell hat Sat.1 noch nicht bekanntgegeben, wer in den Container einzieht. Schon länger werden allerdings DSDS-Sieger Alphonso Williams, der frühere "Bachelor" Daniel Völz sowie Johannes Haller, zuletzt in "Bachelor in Paradise" zu sehen, als Bewohner gehandelt.

Sollten Chetrin Schulze und Daniel Völze tatsächlich gemeinsam bei "Promi Big Brother" landen, verspricht das Spannung. Denn der 25-Jährigen und der 33-Jährigen wurde zuletzt sogar eine Affäre nachgesagt, was beide allerdings umgehend dementierten. Man kenne sich nicht einmal persönlich. Das Kennenlernen könnten die beiden ja im Promi-Container nachholen.