Welche Filme und Serien stehen beim Streaming-Anbieter Amazon Prime Video neu zur Verfügung? Hier finden Sie immer aktuell einen Überblick.

Für "Pastewka" fällt die letzte Klappe und die "Hunters" machen Jagd auf Nazis, die eine Verschwörung planen. Auf welche Inhalte können sich Kunden von Amazon Prime Video im Januar freuen? Hier ein Überblick:

Serie: "Hunters" – Staffel 1 (ab 21. Februar)

New York, 1977: Eine Gesellschaft hochrangiger Nazis hat sich verschworen, um in den USA das Vierte Reich zu gründen. Die sogennanten "Hunters", eine Truppe von Nazi-Jägern, will die Pläne vereiteln. Oscar-Gewinner Al Pacino spielt die Hauptrolle.

Serie: "Pastewka" – Staffel 10 (ab 7. Februar)

Die zehnte Jubiläumsstaffel ist auch die letzte. Bastian Pastewka kehrt völlig verändert aus Afrika zurück. Er und Anne (Sonsee Neu) sind richtig gute Freunde geworden und freuen sich jetzt auf einen Neubeginn in Köln. Bastian will ein Buch schreiben und alles scheint bestens zu laufen. Doch dann hat Anne eine Überraschung parat, die alles verändert.

Neue Serien im Februar 2020

The Handmaid's Tale – Staffeln 1+2 (ab 1. Februar)

Pastewka – Staffel 10 (ab 7. Februar)

The Marvelous Mrs. Maisel – Staffel 3 (ab 7. Februar)

Shameless – Staffel 9 (ab 11. Februar)

Hunters – Staffel 1 (ab 21. Februar)

Neue Filme im Februar 2020

Asterix und Obelix gegen Cäsar (ab 1. Februar)

Bruning (ab 2. Februar)

Jurassic World: Das gefallene Königreich

The Wedding Year (ab 6. Februar)

Der Nebelmann (ab 10. Februar)

Love, Rosie – Für immer vielleicht (ab 11. Februar)

Date Movie (ab 14. Februar)

Friedhof der Kuscheltiere (ab 15. Februar)

Dark Skies – Sie sind unter uns (ab 16. Februar)

Charlie Says (ab 17. Februar)

Donnybrook (ab 17. Februar)

Elektra (ab 18. Februar)

T-34: Das Duell (ab 19. Februar)

Victoria (ab 19. Februar)

Der Klavierspieler vom Gare du Nord (ab 20. Februar)

Flodder Forever – Eine Familie zum Knutschen (ab 20. Februar)

Miracle Season – Ihr größter Sieg (ab 22. Februar)

Rescue Under Fire (ab 23. Februar)

13 Sins: Spiel des Todes (ab 23. Februar)

Der Spion und sein Bruder (ab 25. Februar)

Suburra (ab 25. Februar)

Die Agentin (ab 29. Februar)

Neue Filme/Serien für Kinder

Paddington (ab 1. Februar)

Angry Birds: Der Film (ab 2. Februar)

Willkommen im Wunder Park (ab 29. Februar)

