Amina Ndao: Sie ist die neue Moderatorin bei Sky Sport News

Neuzugang bei Sky Sport News: Amina Ndao ist neu im Team des Sport-Nachrichtensenders. "Meiner ersten großen Liebe nicht nur privat, sondern auch beruflich nachzugehen, war immer mein Traum", sagt sie.

Amina Ndao kommt aus Nürnberg. Die 27-Jährige war vor ihrem Engagement bei Sky als Redakteurin und Reporterin für den Streaming-Anbieter DAZN tätig. Der Sport, so sagt sie, ist ihre große Leidenschaft. "Egal ob als Zuschauerin, im Gespräch mit Athletinnen und Athleten oder wenn ich selbst aktiv bin: Seit ich denken kann, übt der Sport auf mich eine ganz besondere Faszination aus", so Ndao.

Ihren ersten Einsatz als Moderatorin wird sie am Mittwoch, 10. Februar, ab 9.00 Uhr im Frühreport auf Sky Sport News haben. "Amina Ndao lebt für den Sport in all seinen emotionalen Facetten und bringt Erfahrungen vor, aber auch hinter der Kamera ins Team von Sky Sport News. Ich bin davon überzeugt, dass sie mit ihrer Kompetenz, Ausstrahlung und Persönlichkeit die Sky Zuschauer begeistern wird", sagt Jenne Beckmann, Redaktionsleiter Sky Sport News.

Amina Ndao hat ihren eigenen Podcast "Sportgeflüster". Darin stellt sie in einer Porträt-Reihe unterschiedliche Gesichter und Geschichten aus der Welt des Sports vor. Zudem arbeitet Amina Ndao seit einem Jahr als Autorin bei RosaMag, einem Online-Lifestylemagazin für afrodeutsche Frauen, in dem sie regelmäßig schwarze Sportlerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vorstellt.

Sky Sport News ist der bis heute einzige 24-Stunden-Sportnachrichtensender im deutschen Fernsehen. Seit Dezember 2016 ist der Sender auch ohne Sky-Abo im Free-TV sowie im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen.

Quelle: areh