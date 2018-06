Dritter Platz in Reichweite

Marvels Heldenkollektiv ist nicht aufzuhalten: "Avengers: Infinity War" gehört nun dem exklusiven Club der Filme an, die weltweit über zwei Milliarden US-Dollar eingespielt haben.

Erstmals gelang dieses Kunststück 2009 James Cameron mit "Avatar": Das 3D-Abenteuer ist mit einem Einspielergebnis von 2,787 Milliarden US-Dollar der erfolgreichste Film aller Zeiten. Drei Jahre später gesellte sich sein Drama "Titanic" dazu – die 3D-Neuveröffentlichung des Blockbusters von 1997 spülte damals die noch fehlenden Millionen in die Kassen. Insgesamt erwirtschafteten die beiden Versionen des Oscarabräumers 2,187 Milliarden US-Dollar.

2016 zog J. J. Abrams mit "Star Wars: The Force Awakens" in den Zwei-Milliarden-Dollar-Club ein. Den Auftaktsfilm zur aktuellen "Star Wars"-Trilogie könnten Iron Man, Thor und Co. sogar noch überrunden: Mit einem Einspielergebnis von 2,068 Milliarden US-Dollar liegt das Weltraumabenteuer noch in Schlagweite der "Avengers", die derzeit auf 2,001 Milliarden US-Dollar kommen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst