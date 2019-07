Die Ausfälle von Donald Trump gegenüber vier Demokratinnen rufen "Captain America" auf den Plan: Schauspieler Chris Evans watschte den US-Präsidenten für seine Hasstiraden via Twitter ab.

Die Tweet- und Hass-Tiraden von Donald Trump gegen vier dunkelhäutige Demokratinnen wurden nicht nur vom US-Kongress als rassistisch gebrandmarkt, sondern rufen nun auch Captain America auf den Plan: Hollywood-Star Chris Evans, der die Stars-and-Stripes-Tugendhaftigkeit in zahlreichen Marvel-Produktion verkörperte, meldete sich via Twitter zu Wort – und rechnete in mehreren Beiträgen mit dem US-Präsidenten und seinen "unterwürfigen Trotteln" ab.

"This is racist", leitet der Superhelden-Darsteller seine Botschaft ein – zu Deutsch: "Das ist rassistisch". Dann holt Evans aus: "Das Einzige, das schlimmer ist, als hasserfüllt und rassistisch zu sein, ist Hass und Rassismus ganz beiläufig einzusetzen, um seine Basis zu aktivieren."

Evans spielt damit auf Szenen an, die sich bei einer Wahlkampfveranstaltung der Republikaner zugetragen hatten. Dort stachelte Trump seine Anhänger mit zahlreichen Attacken gegenüber Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley und Ilhan Omar an, bis die Menge die Parole skandierte: "Schickt sie zurück!"

Weiter fährt Evans fort: "Es ist geradezu schmerzhaft durchsichtig und der vernichtende Versuch, deine einzig wahre Hingabe zu befriedigen: dein unersättliches Ego."

This is racist, Biff.

The only thing worse than actually being hateful and racist, is casually wielding hate and racism to activate your base in an unrelenting, painfully transparent, and crushingly on-brand effort to soothe your only true devotion: feeding your insatiable ego. https://t.co/WfU1uUp9Ya