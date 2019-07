| Vorjahressieger wieder dabei

Mit seiner erneuten Teilnahme an der RTL-Show "Die Bachelorette" sorgt Alexander Hindersmann für ein Novum. Doch der Vorjahressieger muss dafür viel Kritik einstecken. Nun hat er auf Instagram Stellung bezogen.

"Ich muss ehrlich sagen, dass ich gestern über die Reaktionen teilweise echt erschrocken war", schrieb Alex Hindersmann, nachdem RTL sein "Bachelorette"-Comeback offiziell bestätigt hatte. Hindersmann wird im Laufe der sechsten Staffel als Nachrücker versuchen, das Herz der neuen "Bachelorette" Gerda Lewis zu erobern.

Im vergangenen Jahr war ihm das schon bei Gerdas Vorgängerin Nadine Klein gelungen: Alex bekam die letzte Rose, er und Nadine waren auch nach den Dreharbeiten noch ein Paar. Doch lange hielt die Beziehung nicht. Nun startet Alex also einen neuen Versuch bei RTL – und bekommt viel Gegenwind.

"Ich finde es erschreckend, wie schnell heutzutage Hass ausbrechen kann. Heute bekommt man noch eine Nachricht: Du bist so toll, ich will dich unbedingt mal kennenlernen und morgen: Du bist das Allerletzte. Du H....sohn. Du solltest das Tageslicht nicht mehr sehen usw.", schrieb Alex Hindersmann in einem Instagram-Post. "Und warum? Weil ich etwas mache, was nicht allen passt. Aber warum lebe ICH denn? Damit ich mein Leben gestalten kann, wie ICH es will. Ich habe nur dieses eine Leben und da mache ich das, was mir Spaß macht."

Keiner der Personen, die ihn beschimpft hätten, habe eine Ahnung, was ihn zur erneuten "Bachelorette"-Teilnahme bewogen habe. Und keiner habe bislang eine Minute seines neuerlichen Auftritts gesehen. "Guckt es euch doch erstmal an und teilt mir dann eure Meinung mit", fordert Alex.

Abschließend schreibt der "Bachelorette"-Kandidat noch, wie er auf den Hass im Netz reagiert. "Bei mir bewirkt ihr damit nichts. Das sagt einiges über euren Charakter aus. Jeder kann sich heutzutage hinter irgendwelchen Fake-Accounts verstecken. Ich lasse mir viel gefallen, aber nicht alles. Jeder, der es übertreibt, muss mit den Konsequenzen leben", so Alex Hindersmann.

Wer ist weiter? Wer ist raus? Folge für Folge halten wir Sie hier auf dem Laufenden.

Quelle: areh