| RTL-Datingshow

Alles aus beim "Bachelorette"-Traumpaar Nadine Klein und Alex Hindersmann. Der Personal Coach gab bei Instagram traurig die Trennung bekannt - und hofft auf eine zweite Chance.

In der RTL-Datingshow "Die Bachelorette" 2018 schien es bei den beiden mächtig gefunkt zu haben. Alex war der erste Mann, den Nadine in der Show küsste und im Finale auch der Mann, für den sich die Animateurin entschied. Danach wollten sie sich abseits der Kameras näher kennenlernen. Gemeinsame Fotos ließen die Fans hoffen: Das ist die große Liebe.

Doch nun, einige Monate nach dem Ende der Show, hat sich das Paar getrennt, wie Alex auf Instagram verkündete. "Wir haben in den letzten Tagen & Wochen, im richtigen Leben gemerkt, dass wir in vielen Dingen einfach unterschiedlich ticken. Für Nadine war das leider keine ausreichende Basis für eine Beziehung", schrieb Alex. Die Wortwahl macht deutlich, dass die Trennung auf Wunsch von Nadine vollzogen wurde. "Wichtig für Euch sollte doch nur sein, dass wir nicht im Streit auseinander gehen", schrieb Alex, der sich vorerst bei Instagram mit Botschaften an seine Fans etwas zurückhalten möchte.

Die Trennung scheint ihn schwer mitzunehmen. Und so ganz hat Alex die Hoffnung auf eine Zukunft mit Nadine noch nicht aufgegeben, wie die Hashtags zu seinem Instagram-Post zeigen: #fight #for #a #second #chance - kämpfe um eine zweite Chance, schrieb Alex. Zudem #loveyou und #missyou.

Ob diese Liebesbotschaft via Instagram Nadine nochmal umstimmen kann? Die "Bachelorette" postete in ihren Instagram-Stories eine fast wortgleiche Trennungserklärung. Statt Hashtags gab es bei ihr zum Abschluss allerdings den Satz: "Ich brauche etwas Zeit für mich."