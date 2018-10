Einsteigen, anschnallen und dann auf eine Art und Weise aus sich herausgehen, die bei einem normalen Interview undenkbar wäre: Das Konzept, mit dem die Sendung "Carpool Karaoke" inzwischen Kultstatus erlangt hat, scheint auch bei Barbra Streisand aufzugehen.

Wie für die Show üblich, sang sie während der Fahrt gemeinsam mit US-Moderator James Corden – für die 76-Jährige, die vermeintlich schon alles erlebt hat, war es aber doch etwas Besonderes. Auf Twitter schrieb sie dazu: "Könnt ihr euch vorstellen, dass dies mein erstes Mal war, dass ich in einem Auto laut gesungen habe?"

They say there’s a first time for everything… can you believe this was my first time singing out loud in a car? Had so much fun with @jkcorden - tune in to @latelateshow Thursday night! #BarbraWalls pic.twitter.com/MFsOF2hzpc