| Kochshow bei SAT.1

Halloween findet Star-Koch Roland Trettl ziemlich "bescheuert". Dennoch müssen er und sein Team bei "The Taste" den perfekten Grusel-Löffel zaubern. Trettl geht aufs Ganze. Wird sein Mut belohnt?

Im Teamkochen von "The Taste" müssen die Kandidaten der vier Juroren diesmal zum Motto "Traditionelle Feste im Herbst" kochen. Als die Aufgabe für Team Trettl gezogen wird, entgleisen dem Star-Koch sämtliche Gesichtszüge. Denn sein Team muss Löffel zum Thema Halloween zaubern. "Ein Fest, das ich sowas von komplett bescheuert finde!", schimpft Trettl. Doch dann führt das verhasste Motto zu einer Premiere bei "The Taste".

"Heute gibt es etwas, was es noch nie gegeben hat!", ruft Roland Trettl, als er sich schon früh für einen der vier Löffel entscheidet. Die Kreation von Eva hat es ihm angetan. Von ihrem Topfenknödel mit Nussbutter, Kürbis-Creme und abgeflämmten Marshmallows ist Roland Trettl hin und weg: "Der Knödel war einfach sensationell!" Das Ungewöhnliche an dem Löffel: Es ist eine Nachspeise.

Gast-Juror Andreas Döllerer kommt diesmal die Aufgabe zu, die vier Löffel der Teams von Trettl, Alexander Herrmann, Cornelia Poletto und Frank Rosin zu bewerten. Wer das Teamkochen verliert, muss einen Kandidaten nach Hause schicken. "Ich mag eigentlich keine Desserts", sagt Döllerer während der Verkostung von Evas Löffel. "Ich mag normalerweise keine Kürbisse."

Haben Trettl und sein Team wirklich so gar nicht den Geschmack des Gast-Juroren getroffen oder ist "eigentlich" das entscheidende Wort des Abends? Die Auflösung zeigt SAT.1 am Halloween-Abend ab 20.15 Uhr.

Und so starten die Teams in die vierte Folge von "The Taste":