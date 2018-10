TV-TIPP

Hintergrund der Geschichte des ZDF-Zweiteilers "Der Mordanschlag" ist das RAF-Attentat auf Treuhand-Chef Detlev Rohwedder, das sich Anfang der 1990er-Jahre ereignete. Die Handlung ist fiktiv, orientiert sich aber an historischen Tatsachen. So ist der Mord an Rohwedder bis heute nicht aufgeklärt. Neben Maximilian Brückner spielen unter anderem Petra Schmidt-Schaller, Ulrich Tukur, Suzanne von Borsody, Stefanie Stappenbeck und Franziska Walser mit.

"Der Mordanschlag"

Montag, 5.11. und Mittwoch, 7.11.

jeweils 20.15–21.45 Uhr

im ZDF