Hoffnungen auf ein Boba-Fett-Spin-Off müssen "Star Wars"-Fans wohl endgültig begraben: Disney habe seine Pläne, dem Kopfgeldjäger aus der Originaltrilogie einen eigenen Film zu widmen, auf Eis gelegt, berichtet "Deadline".

Zuvor hatte der US-Filmjournalist Erick Weber getwittert, dass "Star Wars"-Produzentin Kathleen Kennedy ihm gesagt habe, das Projekt sei "100-prozentig tot". Stattdessen konzentriere sich das Studio "100-prozentig" auf "The Mandalorian", eine Serie für Disneys geplantes Streamingportal. Das Format soll sich um einen "einsamen Revolverhelden drehen", dessen Geschichte nach den Abenteuern von Boba Fett spielt, verriet Autor und Produzent Jon Favreau ("Iron Man") bereits.

Kathleen Kennedy just confirmed to me Boba Fett movie is 100% dead, 100% focusing on THE MANDALORIAN #StarWars