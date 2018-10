ARD-Show

Von Rupert Sommer

Ehrlich überrascht: Moderator Guido Cantz, sein prominenter Lockvogel und das Chaos-Team der ARD-Showreihe legen diesmal Deutschlands beliebteste Magier herein.

Sie sind die derzeit erfolgreichsten und beliebtesten deutschen Zauberkünstler: Gemeinsam füllen Christian ("Chris") und Andreas Ehrlich von den "Ehrlich Brothers" aus Herford die ganz großen Hallen. Mit perfekten Illusionen und atemberaubenden Show-Effekten verblüffen sie ihr Publikum.

Normalerweise geht bei den Perfektionisten nichts schief. Nur diesmal, ausgerechnet in der ARD-Familienshow-Reihe "Verstehen Sie Spaß?", die hinter die Kulissen der Ehrlich-Brothers-Generalprobe blicken darf, ist plötzlich der Wurm drin. Ein aufdringlicher Fan stört immer wieder den Durchlauf ihrer Magie-Show – und das nicht nur mit skurrilen Fragen. Er macht sich auch an einem "Heiligtum", dem Laptop von Chris Ehrlich, zu schaffen. Und dann steht jäh auch noch die Bühnenjacke des Magiers in Flammen.

Sehr gut möglich, dass ARD-Spaßvogel und Spaß-Moderator Guido Cantz in der neuen Live-Ausgabe der Reihe dabei seinen frechen Finger im Spiel hat ...

Quelle: teleschau – der Mediendienst