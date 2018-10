Neu bei SAT.1

Von Maximilian Haase

Nach ihrer Kult-Comedy "Knallerfrauen", von der zwischen 2011 und 2015 vier Staffeln bei SAT.1 liefen, folgt nun beim gleichen Sender das Comeback der "Queen of Comedy" Martina Hill.

Vor großem Publikum aufgezeichnet, präsentiert die 44-jährige Comedienne nach eigenen Angaben "'ne richtige Knaller-Show". Erwarten darf das Publikum neben Stand-Up-Einlagen der Berlinerin auch Einspieler. "Es wird laut, bunt und lustig – mit der geilsten Showtreppe der Welt. Außerdem schlüpfe ich in die ein oder andere Parodie und witzige neue Figur."

Für Hill, die sich ihre ersten Meriten als TV-Parodistin von Heidi Klum und Katja Burkard in der TV-Parodieshow "Switch Reloaded" verdiente und auch als Ensemblemitglied der ZDF-"heute-show" (Tina Hausten) auftritt, ist das Format die erste TV-Show unter eigenem Namen. In "Die Martina Hill Show" schlüpft sie u.a. in die Rolle von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Quelle: teleschau – der Mediendienst