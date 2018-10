Sinéad O'Connor ist zum Islam übergetreten und hat ihren Namen geändert. Das verkündete die irische Sängerin vor wenigen Tagen – weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit – bei Twitter.

"Hiermit verkünde ich, dass ich stolz darauf bin, Muslim geworden zu sein", schreibt die 51-Jährige. Sie werde sich außerdem umbenennen: "Ich werde Shuhada heißen." Der Name bedeutet "Märtyrerin". Bereits im vergangenen Jahr hatte die Musikerin sich in Magda Davitt umbenannt. Damals begründete sie diesen Schritt damit, ihre Vergangenheit ablegen zu wollen – als Kind sei sie misshandelt worden.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’