"Find me in Paris: Eine unglaubliche Reise":

Der Sonntagmorgen wird märchenhaft: Das ZDF zeigt ab Sonntag, 11. November, 7.45 Uhr, wöchentlich eine Doppelfolge der neuen Serie "Find me in Paris: Eine unglaubliche Reise". In insgesamt 26 Folgen darf der Zuschauer mit Lena (Jessica Lord) durch die Zeit reisen.

Das Mädchen mit russischen Wurzeln absolviert im Jahr 1905 eine Ausbildung als Tänzerin an der Pariser Oper, doch ihre Eltern wollen sie zurück nach Russland holen. Lena beschließt mit ihrem Freund zu fliehen und reist dank wundersamer Kräfte einer alten Kette versehentlich durch die Zeit. Plötzlich muss sie im Jahr 2018 bestehen und sich an Technik und das moderne Leben gewöhnen.

So darf man schmunzeln, wenn sie fasziniert einen Wasserhahn mit Bewegungssensor benutzt. Gleichzeitig merken die Zuschauer, welche Gegenstände wir im heutigen Leben habe und vielleicht gar nicht zu schätzen wissen. Die zauberhafte französische Märchen-Serie für gößere Kinder und Teenager erzählt universell von den Dingen, die in den Jahren des Heranwachsens nun mal besonders interessant sind – unter anderem nimmt die erste Liebe breiten Raum ein. Aufgepeppt wird die Story durch viele Tanzszenen und schöne Aufnahmen von Paris.

Quelle: teleschau – der Mediendienst