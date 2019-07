Deutschlandpremiere ihres neuen Films

Das dürfte viele deutsche Kino-Fans freuen: Zur Deutschlandpremiere des Films "Once Upon a Time ... in Hollywood" werden die Hauptdarsteller Brad Pitt und Leonardo DiCaprio in Berlin erwartet.

Am 15. August startet "Once Upon a Time ... in Hollywood" von Quentin Tarantino in den deutschen Kinos. Nur zwei Wochen vorher wartet auf die Fans ein ganz besonderes Highlight: Der Kult-Regisseur kommt mit den Hauptdarstellern Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie sowie den Produzenten Shannon McInthosh und David Heyman am Donnerstag, 1. August nach Berlin zur Deutschlandpremiere ins CineStar am Potsdamer Platz.

"Once Upon a Time ... in Hollywood, der neunte Film von Quentin Tarantino, spielt im Los Angeles des Jahres 1969, als Charles Manson zum Serienmörder wird und Hollywood ein großer Umbruch bevorsteht. Die Hauptrollen übernehmen Leonardo DiCaprio (als TV-Star Rick Dalton) und Brad Pitt (als Daltons Stunt-Double Cliff Booth) sowie Margot Robbie als Manson-Opfer Sharon Tate. Quentin Tarantino schrieb das Drehbuch und führte Regie.

