Nach Tod von Costa Cordalis

Von teleschau

Knapp zwei Wochen ist es her, das Schlagerstar Costa Cordalis im Alter von 75 Jahren verstarb. Angesichts dieses Verlustes war es ruhig um seine Schwiegertochter Daniela Katzenberger geworden. Nun meldete sich die 32-Jährige mit emotionalen Worten an ihre Fans via Instagram zurück.

"Ihr kennt den Schmerz, die Verzweiflung, die Hilflosigkeit und diese unendliche Traurigkeit, die einen bis ins Mark lähmt", versucht sie Worte für ihre Trauer zu finden. Geschrieben hat sie diese zu einem gemeinsamen Bild von ihr, ihrem Mann, Lucas Cordalis, und ihrer Tochter Sophia, auf dem sie Hand in Hand einen Weg entlang spazieren.

Sie wisse, dass ihr Schwiegervater nicht zurückkomme, doch "sind es Kleinigkeiten die einen so brutal auf den Boden reißen", beschreibt Katzenberger ihren Alltag und die Erinnerungen, mit denen sie täglich konfrontiert sei. "Die Gitarren, auf denen er nie wieder spielen wird, seine Jacken, seine Schuhe, das Gefühl, dass er gleich von einem Auftritt nach Hause kommt."

Weiter bedankt sich der Reality-Star bei den Fans, die so viele tröstende Worte für die Familie hatten. "Eure Anteilnahme war so überwältigend, dass wir zu Tränen gerührt waren", bedankt sich Katzenberger.

Ihre Follower, darunter auch einige Prominente, reagieren mit aufmunternden Kommentaren. So schreibt Moderatorin Annett Möller: "Liebe Dany, du musst nichts sagen! Das Bild spricht Bände, und jeder von uns weiß, wie ihr euch fühlt. Nehmt euch Zeit, so wie ihr es braucht und seid für einander da. Familie ist das Wichtigste im Leben. Von Herzen alles Liebe euch!" Auch Ross Anthony drückt sein Mitgefühl aus: "So schön geschrieben. Wir alle werden ihn schrecklich vermissen", kommentiert der Sänger. Moderatorin Frauke Ludowig wünscht der kleinen Familie, wie viele andere Fans, "ganz viel Kraft".

Quelle: teleschau – der Mediendienst