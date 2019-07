Mit 65 Jahren

Er spielte in "The Great Gatsby", "Mad Max: Fury Road" und "White Collar Blue": Der australische Schauspieler Richard Carter starb im Alter von 65 Jahren.

Wie seine Künstleragentur am Morgen auf Facebook mitteilte, starb er bereits vergangenen Samstag, 13. Juli, mit 65 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit. "Er war ein geschätzter Schauspieler, ein Geschichtenerzähler und jemand, der das Leben vieler berührt hat", heißt es in der Mitteilung.

Richard Carter ist vor allem für seine Rollen in TV-Serien bekannt. So spielte er in "Wildside" (1997 bis 1998), in "White Collar Blue" (2002 bis 2003) und in "Rake" (2010 bis 2014). Zuletzt verkörperte er den Herzog in dem Drama "Der große Gatsby" (2013) und den "Bullet Farmer" in dem Endzeitfilm "Mad Max: Fury Road" von 2015. Außerdem war er als Synchronsprecher tätig, etwa in den beiden Teilen des Animationshits "Happy Feet".

Die australische Komikerin Julia Morris bezeichnete ihn als wahren Gentleman: "Ich bin so traurig, vom Tod des großartigen Richard Carter zu hören. In meinen frühen Tagen, als weibliche Stand-ups nicht wirklich gefeiert wurden, war Richard eine große Unterstützung. Er war ein wahrer Gentleman", postete sie auf Instagram.

Gemeinsam mit seiner Frau Lindsey, die er 1991 heiratete, hatte er eine Tochter, Amy. In dem Facebook-Statement steht weiter: "Seine Großzügigkeit kannte keine Grenzen und sein Verlust ist unfassbar groß. Er wird sehr vermisst werden." Es wird eine private Gedenkfeier zu Ehren des Schauspielers stattfinden.

