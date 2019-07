| 20. bis 26. Juli 2019

Oliver ist elf Jahre alt und einer von 14 logo!-Kinderreportern. Für prisma gibt Oliver (11) eine Woche lang die Fernsehtipps des Tages. Er hat sich das Fernsehprogramm ganz genau angeschaut.

Diese TV-Tipp des Tages hat logo!-Kinderreporter Oliver ausgewählt:

SAMSTAG, 20. JULI 2019

Checkpoint (KiKA, 20.10 Uhr)

Es gibt einige Dinge, die Kinder und Jugendliche gerne auspro - bieren würden, die aber zu Hause zu viel Unordnung machen oder womöglich zu gefährlich sind. Für alle, die dennoch neugierig sind, ist dieses Format gedacht. Darin führt Moderator Tommy mit seinem Team Tests durch. Experimentierfreude und Fantasie sind Grundvoraussetzungen. Dieses Mal wird unter anderem ausprobiert, was passiert wenn Tausende Golfbälle aus großer Höhe auf ein Schlagzeug fallen.

SONNTAG, 21. JULI 2019

Tom & Jerry: Abenteuer auf dem Mars (Super RTL, 12.00 Uhr)

Kater Tom und sein Erzfeind, die Maus Jerry, erfreuen sich bei Kindern wie Erwachsenen großer Beliebtheit. Ihre Kämpfe sorgen seit 1940 für Lacher. Erfunden wurden sie von William Hanna und Joseph Barbera. Heute stammen die Filme aus den Warner Bros.-Studios. So auch dieser, bei dem die Streithähne auf dem Roten Planeten landen. Die Bewohner des Mars sind freundlich. Aber das ändert sich, und Tom und Jerry sind gezwungen, zusammenzuarbeiten.

MONTAG, 22. JULI 2019

logo! Die Welt und ich. (KiKA, 19.50 Uhr)

Während Erwachsene in Sendungen wie der "Tagesschau" oder dem "heute journal" über die neuesten Entwicklungen informiert werden, bekommen Kinder bei "logo!" die Nachrichten erklärt. Hier bieten die Moderatoren Tim Schreder, Jennifer Sieglar, Linda Joe Fuhrich und Sherif Rizkallah sowie die Reporter Simone Klein, Dilek Üsük und Maral Barargani kindgerecht aufgearbeitete Meldungen. Die Themenbereiche reichen von Politik bis hin zu Gesellschaftlichem.

DIENSTAG, 23. JULI 2019

PUR+ (KiKA, 19.25 Uhr)

Tiere stehen in der Wüste vor einer Menge Herausforderungen, um unter diesen Bedingungen – wenig Schatten und Wasser – überleben zu können. Für den Menschen ist das Leben dort mit ebenso hohen Strapazen verbunden – für einen ungeübten Moderator allemal. Eric Mayer wagt ein Experiment: Er will es 24 Stunden in der Wüste Namibias, der "Namib", aushalten. Ihm zur Seite steht zum Glück der Experte Titus. Wird Eric Wasser und Nahrung finden?

MITTWOCH, 24. JULI 2019

CheXperiment (ARD-alpha, 15.25 Uhr)

Tobias Krell kennen viele Zuschauer aus seiner Sendung "Checker Tobi". Dort beantwortet er seit 2013 Fragen von Kindern. In "CheXperiment" stellt sich der gebürtige Mainzer Herausforderungen und erklärt wissenschaftliche Phänomene. Diesmal fragt sich Tobi: Bin ich "Stärker als Herkules?!". In der Herausforderung geht es um Physik: Gewichtheberin Larissa (l.) gibt dem Moderator eine Stange, an der eine schwere Scheibe hängt. Wie kann er diese über seinen Kopf heben?

DONNERSTAG, 25. JULI 2019

A2 – Abenteuer Autobahn (DMAX, 19.15 Uhr)

Die Sendung wirft einen genauen Blick auf die Arbeit rund um die Bundesautobahn A2, die vom Ruhrgebiet bis nach Berlin verläuft. Auf einer Länge von rund 473 Kilometern ist täglich viel los. Hautnah erleben dies besonders die Menschen, die als Bauarbeiter, Zollbeamte oder anderweitig Verantwortliche auf der Autobahn tätig sind. Die porträtierten Situationen reichen dabei von Reparaturarbeiten über Autodurchsuchungen bis hin zu Festnahmen von Schmugglern.

FREITAG, 26. JULI 2019

Hanni & Nanni 3 (KiKA, 19.30 Uhr)

In Büchern, Hörspielen, Serien und Filmen erleben die wilde Hanni (Jana Münster) und ihre ruhigere Zwillingsschwester Nanni (Sophia Münster) Abenteuer am Internat Lindenhof. Im dritten Kinofilm gibt es Streit zwischen den Geschwistern: Gastschüler besuchen den Lindenhof, und der hübsche Clyde (Leopold Klieeisen) hat es beiden angetan. Ablenkung verspricht die Tatsache, dass Theater-Lehrerin Bertoux (Katharina Thalbach) einen Geist gesehen haben will.