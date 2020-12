"Da kommst Du nie drauf!": Das sind die Promi-Kandidaten

Neu ist diese Quizidee natürlich nicht. "Genial daneben" bei SAT.1 oder "Wer weiß denn sowas?" im Ersten fußen auf dem gleichen Prinzip. Was also auch im Fall von "Da kommst Du nie drauf!" heißt: Die Quizfragen rufen kein Bildungswissen im klassischen Sinne ab, sondern behandeln auf möglichst unterhaltsame Weise Skurrilitäten aus aller Welt. Beispiel: "Welche Sonderregel gilt für Queen Elizabeth II., wenn sie im Alltag mal etwas selbst erledigen will?" Oder auch: "Warum sind Einsiedlerkrebse mit einem längeren Penis der Konkurrenz gegenüber klar im Vorteil?" Sechs Prominente suchen in jeder Ausgabe der seit 2017 laufenden Comedy-Rateshow aus drei vorgegebenen Antworten die richtige aus. Es moderiert: Johannes B. Kerner.

Wobei ... das Wort "moderiert" ist in diesem speziellen Fall etwas zu kurz gegriffen. Vorsichtig ausgedrückt könnte es auch "berät" heißen. Denn: Anders als seine Quizmasterkollegen, etwa Kai Pflaume im Ersten, fühlt sich Johannes B. Kerner auf geradezu sklavische Weise mit dem Ziel verbunden, die Spannung halbwegs hochzuhalten. "Schuld" sind die Spielregeln.

Jeweils acht Fragen werden an die beiden jeweils dreiköpfigen Rateteams gestellt. Und auch wenn sich der Gewinnbetrag im Falle einer richtigen Antwort stets erhöht, könnte es passieren, dass sich ein Team so weit absetzt, dass es schon vor der letzten Runde nicht mehr einzuholen wäre. Die Art und Weise, wie Kerner das zu verhindern versucht, nimmt bisweilen komödiantische Züge an. Es hat schon seinen ganz besonderen Witz, wie er stets alles tut, das zurückliegende Team auf den rechten Weg zu führen.

Das ZDF darf die inzwischen mehr als 20-mal ausgestrahlte Sendung mittlerweile durchaus als Erfolg verbuchen. Bei den letzten beiden Ausgaben im Oktober schalteten jeweils deutlich über vier Millionen Zuschauer ein. In der Weihnachtsshow mit dabei sind Armin Rohde, Cordula Stratmann, Edin Hasanovic, Chris Tall, Bettina Zimmermann und Stefan Mross, die versuchen, für einen guten Zweck möglichst viel Geld zu erspielen.

