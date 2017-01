| Serie im ZDF

"Der Bergdoktor": Nächstes Winterspecial bereits in Arbeit

Unter dem Titel "Eine unmögliche Liebe" entsteht derzeit ein neues Winterspecial für die ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Darin lernt Martin Gruber die an Höhenangst leidende Lisa Koch kennen und fühlt sich sofort zu ihr hingezogen. Die junge Frau ist allerdings verlobt und möchte in Kürze heiraten.



Eine gemeinsame Bergtour mit Hans Gruber (Heiko Ruprecht) und ihrem zukünftigen Ehemann Christian (Max von Pufendorf) soll Lisa Koch (Henriette Richter-Röhl) eigentlich die Furcht vor der Höhe nehmen. Doch dann stürzt die junge Frau und verletzt sich schwer am Bein.



Böse Überraschung



Eine Operation ist zwingend notwendig, doch die von Lisas Schwiegermutter Elisabeth (Michaelea Rosen) aufwendig organisierte Hochzeit müsste dann verschoben werden.



Martin Gruber (Hans Sigl), der Lisa bei einer Gondelfahrt in den Bergen kennengelernt hat, kann Lisa schließlich dennoch von dem Eingriff überzeugen. Auf dem Weg in die Klinik werden sie jedoch von einer Lawine überrascht.



Zehnte Staffel im ZDF



Die Dreharbeiten im Kaunertal sowie in Ellmau und Umgebung werden voraussichtlich bis zum 22. Februar 2017 dauern. Ein Sendetermin steht noch nicht fest. Bis zum 2. März 2017 sind zudem die neuen Folgen der zehnten Staffel zu sehen immer donnerstags um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen.