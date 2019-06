| Sechste Staffel mit Gerda Lewis

Wer die neue "Bachelorette" ist, steht schon länger fest. Nun hat RTL auch den Starttermin verraten – und gleichzeitig Gerda Lewis etwas genauer vorgestellt.

Die neue "Bachelorette"-Staffel startet am Mittwoch, 17. Juli (20.15 Uhr). Dann geht Gerda auf die Suche nach ihrem Traummann. Der muss unbedingt ein Gentleman sein, wie die 26-Jährige verrät. Zudem muss der Mann sie ansprechen. Gerda hilft aber ein bisschen, indem sie Blickkontakt aufnimmt, wenn ein Mann ihr gefällt.

Kann sich Gerda Lewis, die dem ein oder anderen Zuschauer schon durch ihre Teilnahme 2018 bei "Germany's Next Topmodel" bekannt ist, einen Kuss beim ersten Date vorstellen? "Würde ich nicht ausschließen, er sollte aber zur Situation passen und von beiden Seiten gewollt sein", so Gerda, der nach eigenen Angaben Romantik in einer Beziehung sehr wichtig ist.

Die staatlich geprüfte Kosmetikerin verdient ihr Geld als Influencerin und Fitnessmodel: Fast täglich lässt sie rund 500.000 Follower an ihrem Alltag teilhaben. Und vor dem Start der neuen Staffel gibt sie sich selbstbewusst. Warum das die beste "Bachelorette"-Staffel aller Zeiten wird? "Weil ich die beste 'Bachelorette' aller Zeiten bin", so Gerda augenzwinkernd.

Ob Gerda als "Bachelorette" wirklich ihren Traummann findet und wer die letzte Rose bekommt, zeigt RTL ab dem 17. Juli in insgesamt acht Folgen immer mittwochs um 20.15 Uhr.

Bei "Die Bachelorette - das große Finale" wird in Folge 8 die letzte Rose vergeben, bevor Frauke Ludowig zum Abschluss der fünften Staffel die Ereignisse noch einmal Revue passieren lässt. Neben Gerda und ihrem Auserwählten kommen hier auch die Männer noch einmal zu Wort, die irgendwann bei der Rosenvergabe leer ausgegangen sind.