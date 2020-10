Datingshow bei RTL

Von Andreas Schoettl

Die bereits siebte "Bachelorette" verteilt ihre Rosen: Bei RTL ist diesmal Melissa Damilia, schon bekannt aus "Love Island" die Dame, die von 20 Single-Männern bezirzt wird.

An Erfahrung in einschlägigen Kuppel-Formaten mangelt es ihr nicht. Die neue, nunmehr siebte "Bachelorette", war bereits bei "Love Island" oder dem "Kampf der Realitystars" zu sehen, Nachdem es für Melissa Damilia auf der Liebesinsel mit Amore nicht so recht klappen wollte und auch ein Flirt mit Pietro Lombardi im Sande verlief, hofft sie nun darauf, mit Rosen die große Liebe zu finden. Mit ihren erst 24 Jahren ist sie die bislang jüngste "Bachelorette" in der Geschichte der beliebten RTL-Show.

Doch ihre "Jugend" schützt vor eindeutigen Vorlieben nicht. Damilia machte bereits deutlich, auf welchen Typ Mann sie denn stehe. "Auf den ersten Blick ist es tatsächlich immer eher der südländische Typ", kündigte sie in einem Interview bereits an. Wichtiger als das Aussehen sei aber letztlich der Charakter, wie sie bei früheren Beziehungen beobachtet habe, so Damilia. Dass sie nun von 20 gutaussehenden Männern umworben wird, bezeichnete sie als "große Ehre". In Bezug auf die Konkurrenzsituation, die bei "Love Island" einst herrschte, sagte die Make-up-Artistin: "Jetzt sind die Männer mal nur für mich da." Nervös sei sie bislang aber trotzdem nicht, wie Melissa Damilia versicherte.

Wie schon im vergangenen Jahr wurde die neue Staffel der Kuppelshow wieder in Griechenland gedreht. Unter den insgesamt 20 männlichen Kandidaten, die um die Gunst Damilias buhlen, sind unter anderem Akrobaten oder Unternehmensberater, freilich wieder Sportskanonen und der ein oder andere Spaßvogel.

Im vergangenen Jahr bekam der Düren stammende Projektleiter Keno Rüst die letzte Rose von der aus Litauen stammenden "Bachelorette" Gerda Lewis überreicht. Eine große Liebe wurde aus der TV-Beziehung allerdings nicht. Wenige Woche nach Ablauf der Show gaben beide die Trennung als "Pärchen" bekannt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH