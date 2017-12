Free-TV-Premiere bei RTL

"Minions": Gelb durch die Weltgeschichte

Von Maximilian Haase

Nachdem die Minions in "Ich - einfach unverbesserlich" die Herzen der Zuschauer eroberten, haben sie 2015 ihren eigenen Film bekommen und brabbeln sich durch die Weltgeschichte.

Zwar hatten die Minions 2010 im Animationsabenteuer "Ich – einfach unverbesserlich" nur eine Art Nebenrolle, doch in der Folge avancierten die knuffigen Rundlinge zu Publikums-Lieblingen – und es dauerte nicht lange, bis es im Internet und Kinderzimmer, auf Volksfesten und Autoscheiben nur so vor ihnen wimmelte. Fünf Jahre, ein "Ich"-Sequel und Dutzende Internet-Kurzfilmchen später bekamen sie endlich ihren eigenen Film, den RTL nun erstmals im Free-TV zeigt. Das unterhaltsame CGI-Abenteuer "Minions" schickt die naiv-putzigen Sympathieträger auf eine kurzweilige Reise durch die Welt und die Geschichte.

Wie man aus den beiden "Ich - Einfach Unverbesserlich"-Teilen weiß, sind die Minions recht obrigkeitshörige Geschöpfe, die gern in Massen agieren und zwingend einen Meister benötigen, um glücklich zu sein. Im Laufe der Historie, zeigt der Film, vergötterten die Minions so einige Schurken und Führer: Vom T-Rex über Dracula bis Napoleon hefteten sie sich an so manchen Rockzipfel – jedoch nur um den jeweiligen Anführer aufgrund ihrer Ungeschicktheit unfreiwillig um die Ecke zu bringen. Wie sonst, fragt man sich, sollen die Dinosaurier denn ausgestorben sein?

So agieren die Minions in einer wunder- und liebevoll zum Leben erweckten Animations-Welt als eine Art eigentliche Bewohner unserer Erde, die den jeweils Herrschenden zwar die Macht überlassen, ihre Anführer aber garantiert überleben. Um nicht noch mehr kaputt zu machen, ziehen sich die wuselnden Kultwesen eines Tages in die Antarktis zurück. Doch auf Dauer werden die Minions lethargisch, und so machen sich Stuart, Bob und Kevin auf eine abenteuerliche Suche nach einem neuen Führer.

Mit überraschend viel historischem Tiefsinn und schwarzem Humor verschlägt es sie geradewegs in die Welt der wilden 60er-Jahre. Erst ins tolerante und von Hippies geprägte New York jener Zeit (daher bekommen sie ihre blauen Latzhosen!) und schließlich auf die weltgrößte Fieslingskonferenz in Orlando. Dort schließen sie sofort die gigantomanische Scarlet Overkill ins Herz. Die in der deutschen Version von Comedy-Star Carolin Kebekus gesprochene Bösewichtin will nur eines: Britische Königin werden.

Also geht es für Kevin, Bob und Stuart auf nach England, wo schon Scarlets ebenso gemeiner Ehemann Herb Overkill (gesprochen von Sascha Rotermund) wartet. Die beiden hecken einen bösen Plan aus, der für die süßen gelben Wesen nicht gut ausgehen könnte. Doch, natürlich: Die wissen sich zu wehren – oder zumindest mit List, Glück und jeder Menge lustiger Zufälle durchzuschlagen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst