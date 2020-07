Kylie Jenner vom Thron gestoßen

Kein Promi verdient so viel Geld durch Instagram wie Dwayne "The Rock" Johnson. Ein Werbepost bringt ihm mehr als eine Million Dollar ein! Der US-Schauspieler hat Kylie Jenner abgelöst.

Für einen Instagram-Post bekommt er soviel wie kein anderer! Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson überholte laut einer aktuellen Liste des Online-Portals "Hopper HQ" keine geringere als Reality-Queen und Jungunternehmerin Kylie Jenner. Demnach hat der Action-Held rund 188 Millionen Instagram-Fans und kann über eine Million US-Dollar, also rund 890.000 Euro, pro Posting verdienen. Jenners Einnahmen sollen dagegen laut dem jährlichen Bericht der Plattform im letzten Jahr um 22 Prozent zurückgegangen sein. Auf Instagram folgen ihr aktuell "nur" 183 Millionen Menschen. Die Liste der Instagram-Topverdiener wird demnach zum ersten Mal nach vier Jahren nicht von einer Person des Kardashian-Jenner-Clans angeführt.

Zu dem aktuellen Ranking hat sich die 22-jährige Beauty-Unternehmerin noch nicht geäußert. Für sie dürfte es jedoch ein Schock sein, da ihr erst kürzlich vom US-Magazin "Forbes" der Milliardär-Status aberkannt wurde. Der Grund dafür? Sie soll bei der Angabe ihrer Einnahmen maßlos übertrieben haben. Dazu äußerte sich der TV-Star, der durch die Reality-Serie "Keeping Up with the Kardashians" an der Seite von Halbschwester Kim Kardashian berühmt wurde, sichtlich verärgert auf Twitter mit den Worten: "Das sind ungenaue Aussagen und unbewiesene Annahmen. Ich habe niemanden um einen Titel gebeten und habe nicht versucht, mich dorthin zu lügen." Was sie zu der aktuellen Herabstufung auf Instagram zu sagen hat? Das wird die Zeit zeigen.

