Ehrlich Brothers: Magier gewähren bei RTL Blick hinter die Kulissen

Out of Ostwestfalen-Lippe: Geboren wurden Andreas und Christian Ehrlich einst in Herford. Nun kennt man sie in ganz Deutschland und weit über die Landesgrenzen hinaus. Die erfolgreichen Magier-Brüder füllen – als das jenseits der Corona-Beschränkungen noch möglich war – die ganz großen Hallen. Nun wird es intimer: In der RTL-Sendung "Ehrlich Brothers – Fabrik der Träume" laden sie ihr Publikum ein zu einem privaten Hausbesuche. Die titelgebende "Fabrik der Träume" ist dabei das heimische Wohnzimmer. Und dort kommen den beiden die besten Einfälle.