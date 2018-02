Schnappatmung bei "Game of Thrones"-Fans: Vor wenigen Tagen berichteten deutsche und internationale Medien, darunter auch renommierte Blätter wie "Time", die achte Staffel der Fantasyserie würde im April 2019 starten. Maisie Williams, die in "GoT" die Rolle der Arya Stark spielt, habe dies in einem Interview mit der britischen Gratiszeitschrift "Metro" verraten. Nun stellte die Schauspielerin klar: alles falsch!

"Wir beenden die Dreharbeiten im Dezember und strahlen die erste Folge im April aus", hatte "Metro" die Schauspielerin zitiert. Wie Williams nun via Twitter erklärte, sei diese Interviewstelle aus einem Gespräch entnommen, dass sie "vor Jahren" geführt habe.

Just a tweet letting you know this game of thrones release date "quote" I've supposedly given is completely false and taken from an interview I did years ago.