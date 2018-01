Kinostart im August 2018

Langsam aber sicher bringt sich eine neue Marvel-Heldengeneration in Stellung. Der Kleinste der Neuen, "Ant-Man", bestreitet ab 2. August 2018 bereits sein zweites Abenteuer – und bringt diesmal Verstärkung mit.

In "Ant-Man and the Wasp" feiert Evangeline Lillys Figur Hope Van Dyne ihren Einstieg ins Weltretter-Business. Ein erster Trailer gibt einen Vorgeschmack auf das Kinoabenteuer mit seinen munteren Sprüngen zwischen Mikro- und Makrokosmos.

Quelle: teleschau – der Mediendienst