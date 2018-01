Neue Netflix-Serie

Coming-of-Age in einer apokalyptischen Welt ohne Menschen? – Eine auf den Blick eigenartige Verknüpfung zweier beliebter Genres. Mit der neuen Original-Serie "The Rain", die im Frühjahr zu sehen sein wird, wagt Netflix nun genau das.

Der dänische Showrunner Jannik Tai Mosholt, der auch die Regie übernimmt, erzählt von einem jungen Geschwisterpaar, dass sich nach sechs Jahren erstmals aus seinem Bunker wagt, der sie vor der Apokalypse bewahrte. Durch einen vom titelgebenden Regen übertragenen Virus wurde in der düsteren Szenerie damals fast die gesamte Menschheit getötet.

Die Geschwister begeben sich auf die Suche nach weiteren Überlebenden und treffen auf eine Gruppe weiterer junger Menschen. Gemeinsam beginnt eine spannende Reise durch ein menschenleeres Skandinavien. Der Clou an der ungewöhnlichen Dystopie-Serie: Es geht nicht nur ums physische Überleben in einer gefährlichen Welt, sondern auch um die Herausforderungen des Erwachsenwerdens, die in der Postapokalypse noch immer existieren. Zwischen Liebe und Eifersucht probt die Gruppe ein Zusammenleben nach dem Untergang der Zivilisation.

Die Hauptdarstellerin von "The Rain", Alba August, zählt bei der Berlinale in diesem Jahr "Berlinale European Shooting Stars 2018". Ein genauer Starttermin steht noch nicht fest.

Das ist der Teaser-Trailer zu "The Rain":

Quelle: teleschau – der Mediendienst