"Neo Magazin Royale"

Am Donnerstag, 1. Februar, 22.15 Uhr, kehrt Jan Böhmermann mit seinem "Neo Magazin Royale" aus der Winterpause zurück. Die erste Sendung des 36-jährigen Edel-Entertainers im Jahr 2018 ist zugleich seine 100. als Moderator des Kultformats.

Nach dem wöchentlichen Stand Up-Teil im bissig-ironischen Schlagabtausch mit Ralf Kabelka gibt es zum Jubiläum wie gewohnt Musik vom Rundfunk Tanzorchester-Ehrenfeld. Mit dessen Unterstützung wird Jan Böhmermann auch einen neuen Song präsentieren.

Kleine Änderungen gibt es auch: Talkgäste begrüßt der Böhmermann ab sofort im neu gestalteten Studio auf Stühlen statt einer Couch. Ob die dann auch härter in die Mangel genommen werden? Zum Auftakt schafft das "Neo Magazin Royale" jedenfalls eine interessante Gesprächspaarung: Der Moderator begrüßt den forschen Juso-Chef Kevin Kühnert, 28.

Ob die SPD am Tag nach der Ausstrahlung wohl in eine noch tiefere Krise gerät? Am Ausstrahlungstag ist das "Neo Magazin Royale" wie gewohnt bereits ab 20.15 Uhr in der ZDF Mediathek zu sehen. Am Freitag, um 0.00 Uhr, steht zudem ein Sendetermin beim großen, "alten" ZDF auf dem Plan.

Quelle: teleschau – der Mediendienst