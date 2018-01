"Eine Riesen-Überraschung"

Vollgas bei der Familienplanung: Erdogan Atalay, Star der RTL-Action-Serie "Alaram für Cobra 11 – die Autobahnpolizei", wird noch mal Vater. Der 52-jährige und seine Frau Katja (42) erwarten nach Sohn Maris (5) ein zweites Kind. Die frohen Nachrichten bestätigte das Paar gegenüber "Bild".

"Es war für uns eine Riesen-Überraschung", erklärt Atalay. "Wir haben es einen Tag nach unserer Hochzeit im Oktober erfahren. Die Umstände waren ziemlich lustig." Dazu Gattin Katja: "Ich habe kurz vor der Hochzeit plötzlich nicht mehr in mein Kleid gepasst, weil die Brust in wenigen Tagen so groß geworden war."

Die Übelkeit habe sie zunächst auf die Aufregung geschoben, sich dann aber einen Schwangerschatstest besorgt. Der brachte die freudige Gewissheit. "Katja ist jetzt schon im siebten Monat", erklärt der werdende Papa. Weil es eine Risiko-Schwangerschaft ist, nimmt sie Zusatzprodukte wie Eisen und Magnesium."

Ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, wollen die beiden noch nicht verraten. Am Platz wird das Projekt Familienvergrößerung indes nicht scheitern. Erdogan Atalay ist mit Frau und Sohnemann eben erst in Köln in eine größere Wohnung umgezogen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst