Premiere für den Streamingdienst

Er gilt als beliebtester Charakter aus dem Universum des Bestseller-Autors Tom Clancy: CIA-Analyst Jack Ryan, der von "Jagd auf Roter Oktober" (1990, Alec Baldwin) bis "Jack Ryan: Shadow Recruit" (2014, Chris Pine) schon in jeder Menge Kinofilmen zu sehen war. Nun bekommt die Romanfigur ihren ersten Auftritt in einer Streaming-Serie.

Amazon Prime schafft unter dem simplen Titel "Tom Clancy's Jack Ryan" einen CIA-Thriller, der die Geschichte des jungen Analysten neu interpretiert. Zu sehen ist die Serie mit John Krasinski jn der Hauptrolle ab 31. August.

Werbung beim Super Bowl

In Sachen Werbung für das neue Format landete der Online-Gigant schon einmal einen Touchdown: Beworben wird "Tom Clancy's Jack Ryan" beim US-amerikanischen Super Bowl, dem finale der Football-Liga NFL. Am 4. Februar feiert Amazon mit dem Clip in der Halbzeitpause des Spiels zwischen den New England Patriots und den Philadelphia Eagles seine allererste Super-Bowl-Werbung überhaupt. Unterlegt sein soll das Spektakel von einem Dylan-Song und den Aufnahmen von US-Präsidenten wie John F. Kennedy, Bill Clinton, Donald J. Trump, George W. Bush, Barack Obama und Ronald Reagan.

In Deutschland ist der Super Bowl in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 2018 bei ProSieben im Free-TV und online im Stream unter ran.de zu sehen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst