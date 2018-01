Für die geniale Erfindung von "Pastewka" kann sich Macher Bastian Pastewka nicht alleine die Lorbeeren an den Hut heften. Die Serie orientiert sich am amerikanischen Vorbild "Curb Your Enthusiasm" mit Seinfeld- Miterfinder Larry David. In deutscher Sprache lief sie unter dem Namen "Lass es, Larry" beim Pay TV-Anbieter FOX.

Fotoquelle: 2017 Amazon.com Inc., or its affiliates