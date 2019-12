| "Kennst du dein Kind?"

Hand aufs Herz: Was weiß mein Kind über mich? Und wie gut kennen Eltern ihre kleinen Sprösslinge wirklich? Das will die neue VOX-Familien-Gameshow "Herrlich ehrlich – Kennst du dein Kind?" spielerisch herausfinden.

Moderatorin Mirja Boes lässt in jeder Show zwei Famili - en gegeneinander antreten. „Wir bringen die Kinder in bestimm - te Situationen und bieten ihnen an, auch mal über die Stränge zu schlagen“, sagt Mirja Boes. Dann haben die Eltern die Aufgabe, ihr Kind einzuschätzen: Hält sich der Sprössling an die Spielregeln oder nicht? Wird das eigene Kind gar flunkern, wenn es ihm nützlich erscheint?

Unterstützt werden die Familien von einem Promi-Paten (unter anderen Verona Pooth, Tim Mälzer, Jeanette Biedermann, Sarah Lombardi).

Quelle: mmm