Impf-Desaster in Deutschland: RTL sendet Spezial und Doku

Warum ist der Impfstart in Deutschland so in die Hose gegangen? In einem "RTL Aktuell Spezial: Corona-Krise – Impfpatient Deutschland" und einer Doku sucht der Sender nach Antworten. Ausgestrahlt wird der Themenabend am Montag, 15. März, ab 20.15 Uhr.

Als bereits Ende 2020 der erste Corona-Impfstoff zur Verfügung stand, keimte mitten in der Corona-Krise Hoffnung auf. Doch diese wurde bislang nicht erfüllt, der Impfstart ist hierzulande gründlich misslungen. Wie konnte das passieren? In dem "RTL Aktuell Spezial: Corona-Krise – Impfpatient Deutschland" informiert Maik Meuser im Gespräch mit Experten aus Politik und Medizin über mögliche Perspektiven und den aktuellen Stand der Impfkampagne. Ab 20.25 Uhr liefert die Dokumentation "Zwischen Hoffnung und Tod - Wer hat Schuld am deutschen Impf-Desaster?" Hintergründe zu der Frage von Schuld oder politischer Verantwortung und wie sie sich zwischen EU, Bund und vor allem den Bundesländern verteilt. Befragt wurden unter anderem Kanzleramtschef Helge Braun, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, FDP-Chef Christian Lindner und EU-Kommissar Thierry Breton.

"Unser Reporter-Team hat in Berlin, Brüssel, den Bundesländern und bei mehreren Impf-Herstellern recherchiert, interne Akten eingesehen und mit den Verantwortlichen gesprochen", sagt Nikolaus Blome, Ressortleiter Politik & Wirtschaft bei RTL News. "Die Ergebnisse deuten auf eine Mischung aus Unvermögen, Überforderung und eitler Wurstigkeit hin."

In der Wahrnehmung von konkret Betroffenen, die in der Dokumentation auch zu Wort kommen, haben zu viel Bürokratie, zu wenig Mut zum Risiko und ein vorsintflutliches Management das Impftempo in Deutschland katastrophal gebremst. Und so hat Deutschland im März 2021 viel weniger Geimpfte als möglich – und das am möglichen Beginn einer dritten Welle. "Die drängende Frage ist doch, ob durch ein anderes Vorgehen, Leben hätte gerettet werden können? Die Doku kommt da zu einem klaren Schluss und zeigt, wo und vor allem was schiefgelaufen ist", sagt Henning Tewes, RTL-Geschäftsführer.

