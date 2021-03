Robert Geiss meldet sich nach Festnahme in Spanien zu Wort

Bei seiner Einreise nach Spanien wurde Robert Geiss überraschend festgenommen, der TV-Millionär musste sogar eine Nacht in Haft verbringen. Nun erklärt er, was passiert ist.

Es war ein großer Schock für das Millionärs-Ehepaar: Als Robert Geiss und seine Ehefrau Carmen am Sonntag nach Spanien einreisen wollten, wurde der Unternehmer kurz nach der Landung in Madrid festgenommen. Der 57-Jährige, der durch die RTLZWEI-Dokusoap "Die Geissens" bekannt wurde, musste laut eigener Aussage anschließend 30 Stunden in Untersuchungshaft verbringen. Mittlerweile ist Robert Geiss wieder auf freiem Fuß und äußerte sich nun per RTL-Video-Botschaft zu dem Vorfall.

"Im Moment der Verhaftung habe ich erstmal gedacht, das wäre der VIP-Service," erklärt der Reality-Star. Er habe die Nacht in einer 25 Quadratmeter großen Zelle mit teilweise bis zu 30 anderen Männern und ohne Bett verbracht. Sein Mobiltelefon habe er aber behalten dürfen. Dank eines Anwalts durfte er das Gefängnis nun wieder verlassen.

Doch wieso wurde der 57-Jährige überhaupt abgeführt? Der Grund sei ein Fehler im System: Es handele sich um eine "uralte Geschichte", so Geiss, die 22 Jahre zurückliege und "die man nur versehentlich vergessen hat, im Computer zu löschen". Der Kölner Unternehmer sei damals als Zeuge in einem Gerichtsverfahren vorgeladen gewesen, aber nicht erschienen.

Die Frau des Kölner Unternehmers, Carmen Geiss, hatte am Donnerstag ein Video in den sozialen Medien hochgeladen, auf dem sie sich nach der Verhaftung lautstark über die spanischen Behörden beschwerte: "Was ist das bitte für ein Land hier?" Die Beamten hätten ihren Ehemann "wie einen Schwerverbrecher" behandelt. Nun zeigte sich das Paar auf Roberts Instagram-Profil sichtlich erleichtert darüber, dass der TV-Millionär seine Zelle wieder verlassen durfte. "Das, was ich da erlebt habe, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen", so Geiss.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH