| Schauspieler gestorben

Im Oktober 2019 schockte Joseph Hannesschläger seine Fans mit einer schlimmen Nachricht: Der Star aus der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" machte seine Krebs-Diagnose öffentlich. Nun hat er den Kampf gegen die Krankheit verloren.

Am Morgen des 20. Januars erlag der Schauspieler seinem Krebsleiden. Er wurde 57 Jahre alt. Hannesschläger litt an einem neuroendokrinen Tumor. "Der ist leider nur palliativ zu behandeln", hatte Hannesschläger im Oktober erklärt. Zuletzt war ein Foto von ihm aus einem Hospiz aufgetaucht, das Münchens Oberbürgermeister Christian Ude bei Facebook gepostet hatte.

Bis zuletzt war Hannesschlägers Ehefrau Bettina an seiner Seite, die er im Sommer 2018 geheiratet hatte. "Es gibt Augenblicke, in denen ich sage, es geht mir beschissen. Aber dann nimmt mich Betty bei der Hand, wir schauen uns an, und ich sage, okay jetzt wird weiter gekämpft", hatte Hannesschläger noch im Oktober im Interview mit der "tz" gesagt. Das Paar, das sich über ein Dating-Portal kennengerlent hatte, lebte gemeinsam in München.

Joseph Hannesschläger spielte jahrelang in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" die Rolle des Kriminalhauptkommissars Korbinian Hofer. Seit dem Start der Serie war er dabei, mit wechselnden Partnern an seiner Seite. An einen Ausstieg habe er nie gedacht, sagte Hannesschläger noch 2018 im Interview: "Ich sage mir, einmal 'Rosenheim-Cop', immer 'Rosenheim-Cop', und fahre, denke ich, gut damit." Wegen seiner Krankheit konnte Hannesschläger im vergangenen halben Jahr aber nicht mehr arbeiten.

Wie es nun mit der beliebten ZDF-Serie ohne ihr großes Aushängeschild weitergeht, wird sich zeigen. "In seiner charismatischen Rolle als Korbinian Hofer wurde Joseph Hannesschläger vom Publikum geliebt. Unzählige Fans wie auch alle Kolleginnen und Kollegen, die mit ihm arbeiten durften, trauern um einen großen Volksschauspieler, den auch wir sehr vermissen werden", sagte ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler in einer Pressemitteilung.

Ein Herzensmensch und ein Pfundskerl – lesen Sie hier unseren Nachruf auf Joseph Hannesschläger.

Quelle: areh