"Klubbb3 2018"

Gerade erst ist das neue Klubbb3-Album erschienen. Der Titel: "Wir werden immer mehr!" Keine Frage, der Schlager boomt. Ein Schunkel-Mief vergangener Tage wurde längst "weggefeiert". Verantwortlich dafür auch: eben der Klubbb3. Genau dieser lädt nun zu seiner zweiten "Hüttenparty".

Unter dem Motto "Schlager und Schnee" ist die Sause (aufgezeichnet am 23. und 24. Januar) im Bayerischen Fernsehen zu sehen. Der Ausstrahlungstermin im BR-Fernsehen ist am Freitag, 9. Februar, 20.15 Uhr. Bereits am Samstag, 3. Februar, wird die "Klubbb3 Hüttenparty" bei MDR, ORF und NDR (jeweils 20.15 Uhr) zu sehen sein.

Als Location für ihre Gaudi haben sich Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff de Bolle erneut den Gutshof Flachau im Salzburger Land in Österreich ausgesucht. Auf zwei Bühnen sind unter anderem der Klubbb3, natürlich, Andy Borg, Jürgen Drews, Mickie Krause, beatrice Egli, Anita und Alexandra Hofmann, Jay Khan und Jenny Marsala, Melissa Naschenweng, Ben Zucker sowie Die jungen Zillertaler zu sehen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst