Im Normalfall sind die Live-Spiele der Fußball-Bundesliga bei Eurosport nur für zahlende Abonnenten zu sehen. Am 2. Februar, wenn Peter Stöger mit Borussia Dortmund beim 1. FC Köln zu Gast ist, macht der Pay-TV-Sender jedoch eine Ausnahme. Die Partie wird live und kostenlos im Free-TV und online als Stream im Eurosport Player übertragen.

Die aktuellen Lizenzvereinbarungen für die Pay-TV-Übertragungen sehen vor, dass Eurosport, wo sonst alle Freitagsspiele sowie Partien am Sonntagnachmittag und Montagabend exklusiv und nur für Abonnenten sichtbar laufen, ausgewählte Begegnungen auch im frei empfangbaren Fernsehen zeigen darf. Nun hat sich die Senderfamilie, zu der neben dem Free-TV-Angebot Eurosport auch der Pay-Sender Eurosport 2 gehört, für das Live-Spiel der abstiegsbedrohten Kölner gegen den BVB entschieden, das am Freitag, 2. Februar, um 20.30 Uhr angepfiffen wird.

Im TV, Livestream oder über Amazon

Fußball-Fans ohne Abo können die Partie live auf dem Sender Eurosport sehen oder sich für eine Übertragung im sonst kostenpflichtigen Eurosport Player online, über den Livestream auf eurosport.de, über die Amazon Channels, eine Eurosport-App oder sogar im hochauflösenden Ultra-HD über den Anbieter HD+ entscheiden.

Das "freie" Fenster öffnet die Senderfamilie dabei schon um 19.30 Uhr. Dann kann man die Rahmenberichterstattung mit dem angestammten Eurosport-Experten Matthias Sammer und Moderator Jan Henkel sehen. Für Eurosport ist das Live-Spiel im Free-TV ein wichtiges Schaufenster, um möglichst viele weitere Interessenten für ein Abo zu gewinnen.

"Nach dem vielen positiven Feedback zu unserer Bundesliga-Berichterstattung, insbesondere zu unserem Duo Matthias Sammer und Jan Henkel, wollen wir allen Fans zeigen, was unsere Übertragung auszeichnet", sagt Gernot Bauer, Head of Sports bei der Eurosport-Mutterfirma Discovery in Deutschland. "Mit dem Duell Köln gegen Dortmund bietet sich für uns die perfekte Gelegenheit, um das Live-Spiel mit einer intensiven Analyse und emotionalem Storytelling, beispielsweise zur Rückkehr von Peter Stöger an die alte Wirkungsstätte, sowohl im Eurosport Player, auf eurosport.de als auch im Free-TV zu übertragen und so möglichst viele Fußballfans zu erreichen."

Wiedergutmachung für technische Probleme?

Allerdings hat die Free-TV-Partie für viele auch Züge einer Wiedergutmachungsaktion, denn der Eurosportplayer stand zu Beginn der Saison wegen technischer Probleme noch in der Kritik. Wer die Partie in der Ultra-HD-Technik genießen möchte, braucht zudem ein Abo im Basisangebot von HD+. Die Ultra-HD-Übertragung ist dann einmalig ohne weitere Kosten zu sehen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst