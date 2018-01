| Neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

Millionen Zuschauer verfolgen die zwölfte Staffel des Dschungelcamps vor dem TV – und werden sich bei einigen Dschungelprüfungen ganz sicher wieder mit ekeln. Wer eine Folge verpasst hat, kann zur Wiederholung einschalten oder online den Stream von RTL nutzen.

Mit einem Schnitt von 6,73 Millionen Zuschauern pro Folge hat das Dschungelcamp dem Kölner Privatsender RTL im vergangenen Jahr einmal mehr starke Quoten beschert. In der Kernzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen (5,1 Mio. Zuschauer) ist im Schnitt ein Marktanteil von 36,3 Prozent erreicht worden. Jeder dritte TV-Zuschauer wollte also wissen, was im australischen Busch passiert.

Mit Ausnahme der Auftaktsendung sind die einzelnen Folgen jedoch erst am späten Abend ausgestrahlt worden. Das ist auch 2018 nicht anders. Jeweils ab 22.15 Uhr gehen die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich auf Sendung und berichten für zwei Wochen über die Kandidaten, die im Dschungel nicht nur ihr eigenes Image aufpolieren, sondern auch ihre Gage abkassieren wollen.

Wiederholung in der Nacht, Stream auf Abruf

Die Wiederholung einer Ausgabe ist jedoch nicht, wie häufig praktiziert, am nächsten Tag im Vormittagsprogramm zu finden, sondern wird noch in der Nacht ausgestrahlt. So wurde die Wiederholung der Auftaktfolge beispielsweise um 0.30 Uhr gezeigt und auch die weiteren Folgen sind nur zwischen 0.05 Uhr und 1.20 Uhr zu sehen. Für Frühaufsteher also keine echte Hilfe.

Nützlicher könnte der Weg über das Online-Angebot von RTL sein. Bei TV NOW, dem Video-on-Demand-Portal der RTL Mediengruppe, stehen die einzelnen Folgen und die Highlights aus dem Dschungelcamp im Stream auf Abruf zur Verfügung.

Fans von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" können sich dort auch die einzelnen Ausgaben der Staffel 8 bis Staffel 11 anschauen, müssen dafür allerdings einen kostenpflichtigen "TV NOW PLUS"-Account einrichten. Die ersten 30 Tage kann der Account gratis getestet werden, anschließend werden 2,99 Euro pro Monat fällig. Wie praktisch also, dass das Dschungelcamp nur 14 Tage dauert.