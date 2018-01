Zweite Staffel im Februar

Cathy Lugner zieht sich für eine RTL-II-Show aus. Und hofft so, neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Wenn ein Date gut läuft, sind am Ende beide Partner nackt. Die RTL-II-Kuppelshow "Naked Attraction" dreht diese uralte Regel um: Hier sind die flirtwilligen Teilnehmer von Anfang an hüllenlos. In der zweiten Staffel der Nackedei-Show zieht nun auch eine Promilady blank: Cathy Lugner, "Big Brother"-Zweite, einst Playmate sowie Ex von Bauunternehmer Richard "Mörtel" Lugner.

Bei "Naked Attraction", das im vergangenen Mai erstmals bei RTL II auf Sendung war und gute Quoten einfahren konnte, werden jeweils sechs Kandidaten in Kisten gesteckt, die Stück für Stück aufgedeckt werden und erst ganz zum Schluss das Gesicht freigeben. Jeweils ein Single pro Show wählt aus den Nackedeis schließlich seinen Traumpartner.

Laut Sender steht dabei allerdings nicht der Voyeurismus im Vordergrund, sondern der Erkenntnisgewinn: "Was sagt mein Körper über mich aus? Wie wirke ich ganz ohne schicke Klamotten und Styling-Accessoires auf andere? Und welche körperlichen Merkmale machen einen Menschen als Partner interessant – oder gerade nicht?"

Die zunächst drei neuen Folgen von "Naked Attraction" zeigt RTL II ab 5. Februar, montags, 22.15 Uhr. Milka Loff Fernandes moderiert das Format.

Quelle: teleschau – der Mediendienst