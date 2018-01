Regisseur James Gunn

Irres Angebot: "Guardians of the Galaxy"-Regisseur James Gunn bietet 100.000 Dollar aus seinem Privatvermögen, wenn jemand die wahren Körpermaße von US-Präsident Donald Trump misst. Den Vorschlag machte der Filmemacher auf Twitter, nachdem die erste ärztliche Untersuchung von Donald Trump während seiner Präsidentschaft am Dienstag veröffentlicht wurde.

Dr. Ronny Jackson, der die Untersuchung durchführte, sagte zu Reportern, dass Trump 6,3 Fuß groß sei und 239 Pfund wiege (umgerechnet 1,92 Meter und 108 Kilo). Daran hegt Gunn offenbar Zweifel und twitterte: "Ich spende 100.000 US-Dollar an Trumps Lieblings-Charity-Organisation, wenn er sich auf eine exakte Waage bei einem unparteiischen Arzt stellt, der von uns beiden abgesegnet wurde. Wirklich. #Girther #GirtherMovement".

I will give 100 thousand dollars to Trump's favorite charity if he will step on an accurate scale with an impartial medical professional, okayed by both of us. For real. #Girther #GirtherMovement — James Gunn (@JamesGunn) 17. Januar 2018

James Gunn verglich außerdem Trumps Körper mit dem des Profi-Baseballspielers Albert Pujols, der dieselben Maße haben soll und postete zwei Bilder der sehr unterschiedlich trainierten Männer direkt nebeneinander.

Trump's medical exam says he's 6'3" and 239 pounds. Albert Pujols is 6'3" and 240 pounds. If the dementia tests are equally accurate, we are doomed. pic.twitter.com/fn0u1xzzjI — James Gunn (@JamesGunn) 17. Januar 2018

Der Hashtag in seinem Post "girther" bezieht sich auf Trumps "Birther"-Behauptungen, dass sein Vorgänger Barack Obama angeblich nicht in den USA geboren sei und somit nicht die Wählbarkeits-Voraussetzungen erfüllte, also nie hätte Präsident werden dürfen.

James Gunn ist einer der vielen Promis in den USA, die offene Trump-Gegner sind und regelmäßig in den sozialen Netzwerken ihren Unmut über den Präsidenten kundtun.

