| Das passiert in der zweiten Folge

Das passiert in der zweiten Folge:

Das ging fix: Schon in der zweiten Folge der RTL-Show "Der Bachelor" gibt es den ersten Kuss für Daniel Völz. Wie die Bilder zeigen, ist es Kandidatin Janine Celine, die in die Offensive geht. Über ein Einzeldate dürfen sich derweil die selbstständige Make-up Artistin Svenja sowie Industriekauffrau Carina freuen.

Vier Kandidatinnen mussten bereits ihre Koffer packen, 18 Kandidatinnen träumen noch vom großen Glück (oder der großen TV-Karriere) – und Bachelor Daniel Völz ist mittendrin. Was gibt es da besseres, als Einzel- und Gruppendates zu veranstalten? In der zweiten Folge darf sich zunächst Kandidatin Svenja über Zweisamkeit mit dem "Bätschi" freuen.

"Wir werden uns heute auf dem Wasser und vor allem auch in der Luft aufhalten und ich denke, ich habe mir dazu genau die richtige Frau ausgesucht", lässt Daniel wissen. So geht es nach einem Rundflug über Miami zu einer gemeinsamen Kajak-Fahrt mit anschließendem Picknick am Strand – und selbst der einsetzende Regen soll die romantische Stimmung laut RTL-Vorschau nicht verderben können.

Speeddating im Bus

Am nächsten Tag geht es dann gleich mit einer frohen Botschaft weiter: "Lasst uns zusammen Miami entdecken: Roxana, Lina, Kristina, Clarissa, Janet, Meike, Janina und Carina. Ich freue mich auf euch", verkündet der Bachelor. Bei einer Sightseeing-Tour in einem Doppeldecker-Bus bittet er die Frauen zum Speeddating. Jede Kandidatin hat vier Minuten Zeit, um den Junggesellen zu überzeugen – und besonders gut ist das Carina gelungen. Zur Belohnung gibt's ein romantisches Dinner auf dem Oberdeck des Busses.

"Großes Kino" beim Fotoshooting

Bei einem weiteren Gruppendate geht es schließlich für Jessica, Claudia, Alina, Yeliz, Nadine, Janine Christin, Janina Celine, Michelle und Maxime zu einem Fotoshooting. Unter dem Motto "Großes Kino" sollen berühmte Filmszenen nachgestellt werden und das jeweils passende Outfit gibt's gratis dazu. Nadine hat dabei allerdings so ihre Zweifel: "Da hingen verschiedene Kostüme und Kleider mit Namen dran. Bei mir hing da einfach mal ein Schlüpper".

Für welchen Film sich Nadine umziehen sollte, wie die anderen Kandidatinnen auf den Kuss von Janine Celine reagiert haben und wer nach Hause gehen muss, zeigt RTL am Mittwoch ab 20.15 Uhr in einer neuen Folge von "Der Bachelor".