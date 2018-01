TNT Comedy

Als Rechtsmediziner Boerne im Münsteraner "Tatort" zeigt Schauspieler Jan Josef Liefers regelmäßig seine komische Seite. Wie viel komödiantisches Talent tatsächlich in ihm steckt, kann der 53-Jährige demnächst mit einer eigenen Comedyserie beweisen.

In "Arthurs Gesetz", einer Eigenproduktion des Bezahlsenders TNT Comedy, spielt Liefers einen Arbeitslosen, der seine Frau umbringen will, um mit dem Geld aus deren Lebensversicherung in ein neues Leben samt Geliebter (Martina Gedeck) zu starten.

"Schwarzen Humor" verspricht der Sender TNT Comedy – wie schwarz, das lässt sich jetzt im ersten Teaser nachsehen. Ende 2018 sollen die sechs einstündigen Episoden dann auf Sendung gehen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst