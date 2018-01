Sobald er Vater wird

Als Ed Sheeran kürzlich die Verlobung mit Cherry Seaborn verkündete, haben sich sicher viele Fans für ihren Star gefreut. Was unter Umständen bald folgt, wird den Anhängern des Chartstürmers ("Shape of You", "Perfect") aber ganz und gar nicht gefallen: Der 26-Jährige möchte seine Karriere beenden, sobald er Vater wird!

Gegenüber der britischen Boulevardzeitung "Daily Star" erklärte Sheeran: "Meine Ambitionen werden gegen null tendieren, wenn ich Kinder habe." Das Musikbusiness werde ihn nicht mehr interessieren, da er sich dann um ein anderes Leben kümmern müsse. Auf der Bühne habe er ohnehin alles erreicht: "Wenn du in einem Stadion spielst, kannst du nicht größer werden." Mit Blick auf seinen potentiellen Nachwuchs ist Ed Sheeran vor allem eines wichtig: "Ich möchte ein guter Vater sein."

Noch scheint das alles jedoch Zukunftsmusik zu sein. Von einer Schwangerschaft ist bei Cherry Seaborn noch nichts bekannt. Mit einer anstehenden Tour, die Sheeran im Juli auch nach München, Hamburg, Berlin und Mülheim an der Ruhr führt, ist der Sänger derzeit außerdem noch voll in seinen Musiker-Alltag eingespannt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst