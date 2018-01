| Verleihung am 4. März 2018

Der Countdown läuft, die Spannung steigt und die Nominierungen für die Oscar-Verleihung 2018 stehen fest. Chancen auf einen "Goldjungen" haben u.a. Gary Oldman und Frances McDormand. Für den deutschen Regisseur Fatih Akin ist der Traum von einer Oscar-Nominierung hingegen geplatzt.

Wenn die Oscars am 4. März 2018 im Dolby Theatre in Los Angeles vergeben werden, hat ein Film besonders gute Chancen: Die Monsterromanze "The Shape of Water" (ab 15. Februar im Kino) ist insgesamt 13 Mal nominiert worden, u.a. in den Kategorien "Bester Film" und "Beste Regie". Mit acht Nominierungen folgt das Kriegsdrama "Dunkirk" von Christopher Nolan sowie das Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" von Martin McDonagh mit sieben Nominierungen.

Als Favorit in das Rennen um die Auszeichnung als "Bester Hauptdarsteller" geht Gary Oldman ins Rennen, der in "Die dunkelste Stunde" den britischen Premierminister Winston Churchill spielt. Bei den Frauen gilt Frances McDormand, die in dem Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" das unaufgeklärte Verbrechen an ihrer Tochter öffentlich anklagt, als Favoritin. Beide Darsteller wurden bereits mit einem Golden Globe Award geehrt.

In der Nominierungs-Liste nicht vertreten ist hingegen das deutsche NSU-Drama "Aus dem Nichts" von Regisseur Fatih Akin. Darin spielt Diane Kruger eine junge Mutter, die erfahren muss, dass ihr Mann und ihr gemeinsamer Sohn höchstwahrscheinlich bei einem Nagelbombenattentat ums Leben gekommen sind. Der Film war Anfang Januar mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden und hatte es auf die "Shortlist" der Academy geschafft. Nun aber muss er fünf Werken aus Chile, Russland, dem Libanon, Schweden und Ungarn den Vortritt lassen.

Die Nominierungen im Überblick:

Die Nominierungen in der Kategorie "Bester Film":

Call Me by Your Name

Die dunkelste Stunde

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phatom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Die Nominierungen in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin":

Sally Hawkins (The Shape of Water)

Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Margot Robbie (I, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Meryl Streep (The Post)

Die Nominierungen in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller":

Timothée Chalamet (Call Me by Your Name)

Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)

Daniel Kaluuya (Get Out)

Gary Oldman (Die dunkelste Stunde)

Denzel Washington (Riman J. Irsael, Esq.)

Die Nominierungen in der Kategorie "Beste Regie":

Christopher Nolan (Dunkirk)

Jordan Peele (Get Out)

Greta Gerwig (Lady Bird)

Paul Thomas Anderson (Phantom Thread)

Guillermo del Toro (The Shape of Water)

Die Nominierungen in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin":

Mary J. Blige (Mudbound)

Allison Janney (I, Tonya)

Lesley Manville (Phantom Thread)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Octavia Spencer (The Shape of Water)

Die Nominierungen in der Kategorie "Bester Nebendarsteller":

Willem Dafoe (The Florida Project)

Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Richard Jenkins (The Shape of Water)

Christopher Plummer (All the Money in the World)

Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Die Nominierungen in der Kategorie "Bestes Originaldrehbuch":

The Big Sick (Emily V. Gordon und Kumail Nanjani)

Get Out (Jordan Peele)

Lady Bird (Greta Gerwig)

The Shape of Water (Guillermo del Toro und Vanessa Taylor)

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Martin McDonagh)

Die Nominierungen in der Kategorie "Bestes adaptiertes Drehbuch":

Call Me by Your Name (James Ivory)

The Disaster Artist (Scott Neustadter und Michael H. Weber)

Logan (Scott Frank, James Mangold und Michael Green)

Molly's Game (Aaron Sorkin)

Mudbound (Virgil Williams und Dee Rees)

Die Nominierungen in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film":

A fantastic Woman (Chile)

The Insult (Libanon)

Loveless (Russland)

On Body And Soul (Ungarn)

The Square (Schweden)

Die Nominierungen in der Kategorie "Beste Kamera":

Roger A. Deakins (Blade Runner 2049)

Bruno Delbonnel (Die dunkelste Stunde)

Hoyte van Hoytema (Dunkirk)

Rachel Morrison (Mudbound)

Dan Laustsen (The Shape of Water)

Die Nominierungen in der Kategorie "Beste Filmmusik":

Hans Zimmer (Dunkirk)

Jonny Greenwood (Phantom Thread)

Alexandre Desplat (The Shape of Water)

John Williams (Star Wars: Die letzten Jedi)

Carter Burwell (Three Billboards outside Ebbing, Missouri)

Die Nominierungen in der Kategorie "Bester Filmsong":

Mighty River (Mudbound)

Mystery of Love (Call Me by Your Name)

Remember Me (Coco)

Stand up for Something (Marshall)

This is me (The Greatest Showman)

Die Nominierungen in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm":

Abacus: Small Enough To Jail

Faces Places

Icarus

Last Men In Aleppo

Strong Island

Die Nominierungen in der Kategorie "Bester Dokumentarkurzfilm":

Edith+Eddie

Heaven Is A Traffic Jam On The 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

Die Nominierungen in der Kategorie "Bester Animationsfilm":

The Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

Die Nominierungen in der Kategorie "Bester animierter Kurzfilm":

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Die Nominierungen in der Kategorie "Bester Kurzfilm":

DeKalb Elementary

The Eleven O'Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote/All Of Us

Die Nominierungen in der Kategorie "Bestes Kostümdesign":

Die Schöne und das Biest

Die dunkelste Stunde

The Shape of Water

Phantom Thread

Victoria & Abdul

Die Nominierungen in der Kategorie "Bestes Makeup und Frisur":

Die dunkelste Stunde

Victoria & Abdul

Wonder

Die Nominierungen in der Kategorie "Bester Ton":

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: Die letzten Jedi

Die Nominierungen in der Kategorie "Bester Tonschnitt":

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: Die letzten Jedi

Die Nominierungen in der Kategorie "Bestes Szenenbild":

Die Schöne und das Biest

Blade Runner 2049

Die dunkelste Stunde

Dunkirk

The Shape of Water

Die Nominierungen in der Kategorie "Beste visuelle Effekte":

Blade Runner 2049

Guardians of the Galaxy 2.0

Kong: Skull Island

Star Wars: Die letzten Jedi

War for the Planet of the Apes

Die Nominierungen in der Kategorie "Bester Schnitt":

Baby Driver

Dunkirk

I, Tonya

The Shape of Water

Three Billboards outside Ebbing Missouri

Die Oscars werden am 4. März 2018 vergeben. Die Verleihung ist live im TV und online im Stream zu sehen.