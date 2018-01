"Ich bin für alles da, so ein Rundumpaket", Natascha Ochsenknecht geht im Dschungel in der Rolle als Mutti, Karriereplanerin und Mediencoach auf. "Ich bin schlau", wusste sie zu berichten. Schließlich steht sie seit 1989 in den Medien. Die Sache mit dem Trinken aber wollte nicht so recht klappen.

Fotoquelle: MG RTL D / Stefan Menne