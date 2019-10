Party-Sängerin

Von teleschau

Melanie Müller ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Wie schon nach er Geburt ihres ersten Kindes will sie sich aber nur kurz Ruhe gönnen und bald wieder am Ballermann auftreten.

Große Freude bei Melanie Müller: Wie RTL vermeldet, ist die Reality-TV-Darstellerin ("Bachelor", "Dschungelcamp") wieder Mutter geworden. Am vergangenen Sonntag (6. Oktober) habe Müller per Kaiserschnitt einen gesunden Sohn zur Welt gebracht. Zur zweijährigen Tochter Mia Rose gesellt sich nun also der kleine Matty hinzu. Für den Schlager-Star und Ehemann Mike Blümer ist es das zweite gemeinsame Kind.

Auch wenn die OP komplikationslos verlief, sorgt der Familienzuwachs für etwas Wirbel im Terminkalender der Ballermann-Sängerin. Zur Oktoberfest-Saison herrscht auf der Partymeile Mallorcas immer Party-Hochkonjunktur – auch Müller ist immer für etliche Auftritte gebucht. Im Zuge der Schwangerschaft und Geburt musste sie nun jedoch für kurze Zeit pausieren. Allerdings wolle die 31-Jährige bereits in der kommenden Woche wieder zum Mikrofon greifen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst